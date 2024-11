Oasport.it - LIVE Italia-Scozia 0-1, Europei curling 2024 in DIRETTA: gli scozzesi si prendono il primo end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:22 Ci sono due guardie, l’tenta la prima costruzione penetrando sul versante destro.13:20 Gioco di guardie in queste prime battute di secondo end.INIZIO SECONDO END13:18 Arriva puntuale il punto per gli. Brava comunque l’a creare una bella trama di gioco:0-113:17 Retornaz spazza via la pietra scozzese. Ma ora per Mouat sarà un gioco da ragazzi andare a punto13:16 Arriva il fuoriclasse Mouat che scaccia via entrambe le stone mettendone una rossa in zona punti. All’manca solo un tiro.13:15 Joel Retornaz rilascia la stone sul versante opposto a quella piazzata in precedenza da Mosaner13:14 Mosaner piazza la pietra sul versante alto del cerchio rosso. Lapiazza invece una guardia a sinistra.