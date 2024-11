Thesocialpost.it - Libano, otto razzi colpiscono la base italiana Unifil: cinque militari sotto osservazione medica

Leggi su Thesocialpost.it

da 107 millimetri hanno raggiunto il quartiere generale del contingente italiano e del settore Ovest di, nel sud del. Gli ordigni hanno colpito aree all’aperto e il magazzino ricambi della. Nessun soldato si trovava all’interno del magazzino al momento dell’impatto.Leggi anche:dalverso Tel Aviv, si scatena un violento incendio tra i grattacieliitaliani sono stati accompagnati in infermeria per accertamenti, ma le loro condizioni non destano preoccupazioni. Nessuno è rimasto ferito durante l’attacco.Le autorità locali e idellahanno avviato indagini per capire da dove siano stati lanciati ie chi sia il responsabile dell’attacco. La situazione nella zona resta tesa, ma il comando italiano e il personale della missionecontinuano a monitorare gli sviluppi per garantire la sicurezza dellae del territorio circostante.