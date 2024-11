Lanazione.it - Il giramondo del pallone. Cusin porta le Comore alla Coppa d’Africa: "Ora sogno il Mondiale"

di Matteo Marzotti AREZZO "Difficile descrivere a parole quello che sto provando. Un’emozione unica, qualcosa di meraviglioso pensando alle immagini dei tifosi scesi in piazza a festeggiare per questa qualificazioneprossima". Le parole sono quelle di Stefano, allenatore classe 1968, un vero e autentico globetrotter del. Nato in Canada, ma residente da tempo in Valdichiana, a Castiglion Fiorentino, il nome diè legato ad una carriera come calciatore tra Francia e Svizzera, e poi a quella (attuale) di allenatore. Gli inizi tra Arezzo e Montevarchi e poi le prime esperienze in Africa, i primi risultati nelre tattica prima ancora che agonismo in nazioni dove ci sono tanti giovani di belle speranze che aspettano l’occasione giusta, o magari qualcuno che creda nei loro mezzi.