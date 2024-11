Oasport.it - Golf, il DP World Tour riparte subito. Opening Swing al via in Australia. Paratore e Celli tra gli azzurri. Cam Smith e Jason Day tra i favoriti

Conclusasi da poco la stagione 2024 con la vittoria di Rory McIlroy della Race to Dubai, il DPsi ritrova già questa settimana ai blocchi di partenza. L’European, da giovedì 21 a domenica 24,infatti dall’con l’(5 tornei da qui alla fine dell’anno solare) al Royal Queensland GC di Brisbane per un torneo, il BMWn PGA Championship (2 milioni di dollari di montepremi e 3.000 punti per la R2D in palio), che regala sempre emozioni e colpi di scena.Sarà Min Woo Lee a difendere il titolo down-under. L’no si impose qui l’anno scorso su un field di tutto rispetto che vedeva in gara, tra gli altri, anche Marc Leishman, Robert McIntyre, Adam Scott (vincitore del torneo nel 2020), Rafa Cabrera Bello e Joaquin Niemann. Quest’anno, invece, isono il francese Victor Perez, che arriva da una stagione con 3 top 10 su 22 eventi giocati sul PGA, glini Cam, dal 2022 fisso sul LIV, eDay, 4 top 10 in 20 presenze sul PGA, il britannico Jordan, primo degli esclusi per l’eleggibilità sulmaggiore americano alla fine della Race to Dubai, e il tedesco Jannik Paul, 2° all’Open di Francia.