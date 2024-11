Lanazione.it - Emozioni al Teatro Verdi. Arriva la musica inconfondibile del compositore Hans Zimmer

Un martedì sera speciale, con la grande. Questa sera, a partire dalle 21 sul palcoscenico deldi Montecatini Terme, si terra ’The Music of’, lo spettacolo, prodotto da Vigna PR e Concerto Music, dedicato a uno dei più celebri e importanti compositori contemporanei. Una rappresentazione che farà vivere al pubblicodavvero uniche, in un’atmosfera fiabesca, impreziosita da effetti interstellari, piena di bellezza. È un concerto sinfonico in cui Lords of the Sound, l’orchestra sinfonica di Kiev, tra le più affermate e rinomate in Europa, eseguirà magistralmente dal vivo tutte le sue musiche: Dune, Spider-Man 2, Il Cavaliere Oscuro, Interstellar, Il Codice Da Vinci, Pearl Harbor, Il Gladiatore, Mission Impossible, Inception, Pirati dei Caraibi, Spirit, Wonder Woman, Madagascar e tantissime altre.