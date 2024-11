Dilei.it - Elodie, look da leonessa con abito attillato e pelliccia: bellissima

Il periodo di ascesa dipare non avere intenzione di arrestarsi: successo dopo successo, dapprima in ambito musicale e poi come modella, è ora il turno del cinema. Ebbene sì, sarà proprio lei la nuova protagonista di “Mufasa: Il Re Leone”, film d’animazione sotto la fortunata firma Disney in cui è chiamata a prestare la propria splendida voce – almeno per un po’- allaSarabi. Eccola in uno degli importanti shooting promozionali atti al lancio della pellicola perfettamente calata nei nuovi, selvaggi panni, avvolta in undavvero chic dalle forti vibrazioni retrò., veranella sofisticata mise conL’abbiamo vista in nero e nelle sembianze di una sirena ammaliatrice per onorare il ruolo da protagonista in The Cal 2025, il Calendario Pirelli a cura di Ethan James Green, in cui è stata ritratta come una splendida musa di fianco a star del calibro di Vincent Cassel, Simone Ashley e Hunter Schafer.