Carrara il blitz di Carnevali | Ecco la mia verità così ho scelto Pacelli

Bergamo. La sindaca Elenaappare provata ma decisa a fare chiarezza una volta per tutte quando siede al tavolo allestito per l’occasione nella Sala 12 del Museo. La decisione è già trapelata dalle stanze della Fondazione nella tarda mattinata di lunedì 18 novembre: Maria Luisa Pacelli sarà la nuova direttrice dell’Accademia.A quattro giorni dalla formalizzazione delle dimissioni di Martina Bagnoli (avvenuta il 14 novembre, ndr), l’istituzione culturale della città assume una nuova guida. Una scelta presa all’unanimità dal Cda della Fondazione – che comprende anche la commissarìa nella figura del conte Pietro Moroni -, che si è riunito con la massima segretezza nelle prime ore di lunedì, e ricaduta su uno dei tre nomi che figuravano nella short list definita nell’aprile 2023 e da cui era poi emerso quello dell’ormai ex direttrice.