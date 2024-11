Calciomercato.it - Caos arbitri, scoppia il caso evasione fiscale: la posizione UFFICIALE di Rocchi

Leggi su Calciomercato.it

Un nuovotravolge il mondo degli: e nella vicenda spiccano nomi di rilievo, come quello del designatore GianlucaIl mondo arbitrale italiano (e non solo) si trova a dover affrontare un nuovo scandalo: alcuni fischietti importanti finiscono nel mirino della Guardia di Finanza.il(LaPresse) – Calciomercato.itOltre cinquantaitaliani sono finiti sotto la lente del Fisco per undi presuntalegata ai compensi ricevuti dalla UEFA. Tra i nomi coinvolti spiccano figure di primo piano come Gianluca, attuale designatore degliper le Serie A e B, ma anche Daniele Orsato, ex arbitro internazionale e recordman di presenze in Champions League, ritiratosi lo scorso agosto. La vicenda, riportata dall’edizione odierna de La Repubblica, ha origine da un esposto presentato alla Guardia di Finanza nella primavera del 2023.