Autobus contro la ringhiera di una casa | tragedia sfiorata a Romano di Lombardia

di. Dramma sfiorato adi. Poco dopo le 16 di martedì 19 novembre uncon circa trenta persone a bordo si è schiantatoladi un’abitazione sulla statale Soncinese.Per cause da chiarire l’autista del pullman di linea si sarebbe trovato di fronte un’auto in fase di sorpasso e avrebbe sterzato violentemente per evitare l’impatto. Non si registrano feriti gravi.Il mezzo è rimasto incastratola recinzione di un terreno: i Vigili del fuoco Volontari di, con il supporto dell’autogru della centrale di Bergamo, sono intervenuti per evacuare i passeggeri del bus e affidarli alle cure del personale sanitario.Le operazioni di messa in sicurezza dell’area sono proseguite per diverse ore. Sul posto sono intervenute due automediche, tre ambulanze e l’elisoccorso, con i carabinieri, i vigili del fuoco e i tecnici di Ats.