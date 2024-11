Iltempo.it - William e Kate, notte di paura al Castello di Windsor: ladri nella tenuta

Momenti di grandepere per i piccoli Charlotte e Louis. Uomini mascherati si sono introdottideldi, nei pressi della residenza reale, e hanno rubato veicoli agricoli. Stando a quanto si apprende, sarebbero almeno due i ricercati, che, come hanno ricostruito i media inglesi, dopo aver scavalcato una recinzione e portato via un camion usato per sfondare un cancello di sicurezza, hanno sottratto alla famiglia reale un pick-up nero e un quad rosso. Stando a il Sun, che riporta la notizia, il furto risalirebbe al 13 ottobre. Quando ihanno fatto irruzione, il principeMiddleton e i loro figli dormivanoloro dimora vicina, Adelaide Cottage, a cinque minuti dalla residenza di. Assenti invece Re Carlo e la regina Camilla.