Sport.quotidiano.net - Volley serie B: per i granata il palasport resta tabù. 4 Torri ancora ko

treviso 3 Parziali: 23-25, 25-20, 23-25, 25-22, 12-15 Niente da fare. Ildi Ferrara rimane stregato per la 4, che perde la terza gara di fila davanti al pubblico di casa allontanandosi ulteriormente dalle posizioni di vertice. In piazzale Atleti Azzurri d’Italia ilTreviso la spunta al tie break, il quarto disputato dalla squadra di Fortunati nelle prime sei giornate di campionato. I conti non tornano per i, che hanno già sette punti da recuperare alla seconda in classifica per centrare i playoff, obiettivo minimo fissato dalla società nel corso dell’estate. La 4scende in campo col sestetto base, con Zanni palleggiatore, Cherin opposto, Grazzi e Rossatti schiacciatori, Aprile e Pavani centrali, Poli libero. Nel primo tempo ilTreviso scappa via (3-7), ma trascinata da Aprile e Rossatti la squadra di Fortunati si riporta in vantaggio 11-10.