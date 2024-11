Liberoquotidiano.it - Ungheria: Salis, 'Orban tiranno calpesta ancora diritto, mio amico Gino arrestato in Francia'

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Ho appreso, con grande preoccupazione, che la settimana scorsa è statoinil mioe compagno. A quanto pare, è l'dia richiedere la sua estradizione, accusando pure lui di essere coinvolto in fatti avvenuti a margine delle contro-manifestazioni antifasciste alla 'Giornata dell'Onore' neonazista a Budapest, in quel famigerato febbraio del 2023, quando anche io fui arrestata". Lo scrive l'europarlamentare di Avs Ilariasui suoi social. "è arrivato in Italia quando aveva tre anni, dove ha avuto residenza regolare e continuativa per più di vent'anni. Eppure, per colpa del razzismo sistemico del nostro paese, gli è stata negata la cittadinanza, con il pretesto di alcune segnalazioni di polizia per il suo generoso impegno come attivista nei movimenti -prosegue-.