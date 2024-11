Ilfattoquotidiano.it - Strage di Peteano, Casson e l’incontro con Andreotti. Così fu svelata l’esistenza di Gladio-Stay Behind

“Quando il 20 luglio 1990 entrai nel suo ufficio, Giuliomi invitò a sedere sul divano, chiedendomi con una quasi impercettibile contrazione delle labbra: ‘Gradisce un caffè?’. Devo confessare che in un baleno mi passarono per la mente tutti i caffè della storia d’Italia che avevano avuto un esito infausto. Ma risposi subito: ‘Sì, grazie’. Quel caffè invece sarebbe andato di traverso al presidente della Repubblica Francesco Cossiga, già in rapporti politici tesi con”.con– Sono trascorsi oltre 50 anni dallaneofascista di, tre carabinieri uccisi nel maggio 1972 dall’esplosione di un’auto che gli ordinovisti friulani avevano imbottito di esplosivo. Sono passati più di trent’anni dalle inchieste veneziane che portarono per la prima volta sul fronte del terrorismo nero a scoprire esecutori e autori di depistaggi per uno degli attentati della “strategia della tensione”.