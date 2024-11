Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti, ecco la nuova differenziata. Carta Smeraldo e kit di raccolta

Bologna, 18 novembre 2024 – A Zola arriva la: si tratta di un adeguamento dei servizi diambientale con l’obiettivo di rafforzare le buone abitudini sulla separazione dei, ridurne la produzione, migliorare ulteriormente la qualità della, e recuperare e riciclare quanta più materia possibile a salvaguardia dell’ambiente. Nelle prossime settimane saranno consegnati i kit e lae da gennaio si utilizzeranno soltanto i nuovi bidoncini. Sono coinvolte quasi 10mila utenze. Per illustrare le novità sono previste tre assemblee pubbliche, ed un incontro dedicato alle associazioni di categoria. Se ne parlerà nelle assemblee in programma il 19, il 20 e il 21 novembre rispettivamente alle 20,45 in municipio, alle 20,45 al centro Falcone di Riale e alle 18,30 al Centro Ilaria Alpi di Ponte Ronca.