Movieplayer.it - Rick Moranis: la star di Ghostbusters avvistata a New York dopo il ritiro da Hollywood

Leggi su Movieplayer.it

L'attore canadese, ritiratosi dalle scene a fine anni '90, è stato immortalato a passeggio per le vie della Grande Mela.è stato immortalato in una rara uscita pubblica per le vie di New. L'attore canadese, 71 anni, è famoso per le sue interpretazioni in commedie drammatiche e comiche tra gli anni '80 e '90 ed è stato fotografato a passeggio per Manhattan qualche giorno fa. Imbacuccato in una giacca marrone per difendersi dal freddo newyorchese,indossava degli occhiali e portava con sé una borsa nera. La foto è già circolata parecchio sul web e ha reso felici i fan dell'attore, ormai impegnato soltanto sporadicamente in attività artistiche. Ruoli indimenticabili Lanon compare in un .