Ilrestodelcarlino.it - Neve nelle Marche, dove e a che quota: i giorni più critici

Ancona, 18 novembre 2024 – Arriva laanche. Lo confermano nei loro bollettini sia la Regionesia l’Amap (il Servizio agrometeo regionale). Dalla giornata di mercoledì 20 novembre, infatti, le nevicate saranno in graduale abbassamento nel pomeriggio fino a circa 1.400-1.500 metri. Poi, venerdì 22 novembre, la coltre bianca scenderà fino a unadi mille metri nell’Urbinate. Insomma, si dovrà far ricorso all’abbigliamento pesante per superare questi. Le previsioni per martedì 19 novembre Il cielo per la giornata di domani sarà ancora sereno o parzialmente nuvoloso, con la presenza di nuvole lungo la fascia appenninica anche a quote più basse. Nel pomeriggio, quindi, sarà la volta di una schiarita del cielo, con il ritorno delle nuvole in serata e durante la notte.