Morte choc di Pierpaolo Morciano, muore mentre festeggia il compleanno dopo aver inalato gas esilarante

Unatragica quanto inaccettabile quella di, decedutostavando il suo 26°gas. Come riportato da Ansa la tragedia si è consumata ad Alessano, in provincia di Lecce, vicino l’abitazione del ragazzo.LadigasSecondo la ricostruzione dei carabinieri, il giovane ha iniziato a stare maleda un palloncino gas, detto anche “droga della risata”, che contiene protossido di azoto. Gli amici, terrorizzati per la reazione del ragazzo, hanno cercato di rianimarlo per poi chiamare i soccorsi. Sul posto sono sopraggiunti i sanitari dell’1-1-8, che però non hanno potuto far niente per salvare il ragazzo, la cui salma è stata trasportata all’ospedale Vito Fazzi di Lecce.