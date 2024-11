Oasport.it - LIVE Paolini-Swiatek 3-3, Italia-Polonia 1-0 BJK Cup in DIRETTA: l’azzurra recupera subito il break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL DOPPIO ERRANI/IN BJK CUP3-3! Scappa via il diritto lungolinea di, asfissiata dalla pressione di!40-Asfonda con il diritto a sventaglio.40-40 Pazzesco diritto incrociato in arretramento di. Iniziano ad essere tante le occasioni non sfruttate dall’na.40-Aaggressiva sin dalla risposta, poi gioca due volée di diritto: la seconda è quella definitiva.40-40 Largo il diritto della polacca, Jasmine resta aggrappata al game.A-40 Servizio e diritto di, che sta giocando meglio i punti importanti.40-40 Millimetrico rovescio lungolinea trovato dalla polacca, in rete il diritto del.30-40 Largo il diritto della n.2 del mondo.30-30 Grandissimo punto da parte di entrambe.