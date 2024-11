Ilfattoquotidiano.it - Liguria, Bucci presenta la giunta: cinque nomi su otto confermati dalla squadra di Toti. E c’è un ruolo di primo piano per Bassetti

su– compreso il vicepresidente – e undiper l’infettivologo Matteo. È unain massima continuità con la secondaquella annunciata dal neo-governatore dellaMarco, sindaco di Genova eletto alle Regionali dibre che hanno confermato il centrodestra nonostante l’arresto del presidente uscente per corruzione. Il numero due disarà lo stesso di: il leghista Alessandro Piana, assessore all’Agricoltura il cui nome è emerso in un’ inchiesta come presunto partecipante a festini vip a base di escort e cocaina. Oltre a lui, resteranno nei rispettivi ruoli Simona Ferro di FdI alla Cultura e allo Sport (unica donna in) e due fedelissimiani: Giacomo Giampedrone alla Protezione civile e Marco Scajola (nipote dell’ex ministro Claudio e recordman di preferenze) ai Trasporti e all’Urbanistica.