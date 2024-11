Terzotemponapoli.com - Italia-Francia e l’importante precisazione di Chiariello

Leggi su Terzotemponapoli.com

: su Radio CRC, radio ufficiale del Napoli nel corso della trasmissione ‘A Pranzo con Umberto’, quest’ultimo si è espresso con il suo consueto punto. Di seguito quanto dichiarato. “Siamo tornati con i piedi per terra. Pensavamo di avere una grande nazionale e pronta per grandi imprese, ma laci ha svegliato. Vi dico di più: la storia del calciono nasce agli albori con i paesi limitrofi. Le prime sfide le facevano sempre con, Svizzera e Austria. Qualcuno dice che il calciono inizia negli anni ‘20 in modo serio, ma in realtà divenne il calcio più forte del mondo solo negli anni ‘30 quando conquistammo tre titoli di valore”.L’di Vittorio Pozzo “Nel 1934 vincemmo il Mondiale incon l’aiuto del Fascismo. Nel 1938 replicammo la vittoria di quel Mondiale con una squadra più forte e di valore ma con più difficoltà.