Ilaria Salis, arrestato a Parigi il compagno di lotte Gino

in Francia, dove era latitante, Rexhino Abazaj, conosciuto anche come, militante antagonista di origini albanesi edidell’europarlamentare. L’accusa è di aver preso parte alle aggressioni a Budapest del febbraio 2023, in occasione delle manifestazioni antifasciste che sfidavano la cosiddetta Giornata dell’Onore. Si trova attualmente nel carcere di Fresnes, alle porte di, e i giudici francesi devono decidere se estradarlo o meno in Ungheria, che aveva emanato un mandato d’arresto europeo. «Ho appreso con grande preoccupazione che la scorsa settimana è statoin Francia il mio amico e», ha postato sul suo profilo X l’eurodeputata di Avs. «è arrivato in Italia quando aveva tre anni, dove ha avuto residenza regolare e continuativa per più di 20 anni».