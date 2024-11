Bergamonews.it - Il Ministro Crosetto: “Il mondo viaggia a due velocità: Africa e Cina corrono, l’Occidente è vecchio e stanco”

Bergamo. Ildella Difesa Guidoarriva a Bergamo e fa visita agli allievi della Guardia di Finanza. Un invito e una partecipazione graditi e importanti, non solo per fare il punto della situazione sugli scenari nazionali e internazionali rispetto al quadro economico e finanziario generale, ma anche perché è la prima volta che un uomo delle istituzioni, rispetto al suo incarico, sceglie la città di Bergamo e lo fa in occasione dell’anno in cui si celebrano i 40 anni di presenza del corpo in città. Molte le autorità presenti, pronte a portare i saluti del capoluogo, tra le quali il rettore dell’Università degli Studi di Bergamo Sergio Cavalieri, il Procuratore Maurizio Romanelli, il Prefetto Luca Rotondi, Simone Biffi in rappresentanza della Provincia di Bergamo e Giacomo Angeloni, assessore alla Sicurezza del Comune di Bergamo.