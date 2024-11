Ilrestodelcarlino.it - Il Gallo alza la cresta con Barattini. Ma il baby Amico salva il Matelica

1 K SPORT MONTECCHIO 1 : Ginestra, Wahi, Zappasodi (26’ st Antonioni), Aquila, Lucarini, Gabrielli, Stroppa (33’ st), Frulla (15’ st Bagnolo, 42’ st Merli), Iori, Veneroso (15’ st Giovannini), Strupsceki. All. Santoni. K SPORT MONTECCHIO: Cerretani, Pizzagalli, Baruffi, Dominici, Nobili A., Carta, Peroni, Torelli,(26’ st Gurini), Magnanelli, Fiorani. All. Magi. Arbitro: Volpi di La Spezia. Reti: 18’ st, 38’ st. Note: spettatori 400 circa, angoli 11-5 per gli ospiti. Ammoniti: Wahi e Frulla. Bella squadra il Montecchio, ma pure ilnon scherza. Dopo un primo tempo in equilibrio, ben giocato su entrambi i fronti, ilprova adre lacon un ottimo avvio di ripresa, però mister Santoni rimodula la squadra, getta nella mischia un manipolo di bravi ragazzi e uno di loro – Pietro, classe 2005 – gli regala il meritato pareggio.