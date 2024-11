Sport.quotidiano.net - Hall of Fame viola, il Museo Fiorentina premia Zoff e Mutu

Leggi su Sport.quotidiano.net

Firenze, 18 novembre 2024 – Appuntamento nella serata di martedì 19 novembre alle 20.30 con laof, organizzata dal. L’evento si svolgerà all’Auditorium “Cosimo Ridolfi” di Intesa Sanpaolo in via Carlo Magno 7 a Firenze. Una serata sulla storia della squadra. A entrare nellaofè un gruppo di grandi protagonisti della storia gigliata attraverso epoche e ruoli diversi: calciatori, giornalisti, dirigenti. Così ecco i riconoscimenti a uno degli eroi del primo scudetto (quello delladi Bernardini nel 1955-56) come Maurilio Prini, “inventato“ ala tornante dal geniale tecnico. Tredici anni dopo arriva il secondo scudetto (1968-’69 con Pesaola in panchina) che porta anche la firma di Bernardo Rogora, roccioso marcatore. Poi si passa agli anni Settanta con un centrocampista generoso e sfortunato, amatissimo dai tifosi, come Bruno Beatrice (vincitore della Coppa Italia 1974-75).