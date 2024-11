Isaechia.it - Grande Fratello, nuovo scontro tra Lorenzo e Shaila: “Dovevi vedere nelle mie ex relazioni che animale che ero!”

Leggi su Isaechia.it

Nuovi battibecchi fraGatta eSpolverato nella Casa del.Il percorso della ballerina e del modello è a dir poco altalenante. La coppia sta intervallando con frequenza periodica momenti die focosa passione ad altri in cui discutono animatamente.scorse orehanno litigato dopo che l’ex velina di Striscia la Notizia aveva preferito passare del tempo con Amanda, Jessica e Mariavittoria piuttosto che con lui. L’uomo infatti sembra volerla quasi tutta per sé.Nel confidarsi con Ilaria Galassi, Yulia Bruschi e Pamela Petrarolo,si è detta infastidita per la reazione spropositata di. Pensa che, sebbene siano una coppia, entrambi debbano comunque trascorrere del tempo in compagnia degli altri. Subito dopo essersi sfogata con le sue amiche,ha avuto un altro confronto con