Quifinanza.it - Chiara Ferragni non pagherà Calabi per il lavoro su Fenice: la decisione

Leggi su Quifinanza.it

Claudio, noto esperto in ristrutturazioni aziendali, è stato infine scelto come amministratore unico diSrl, la società che gestisce i marchi di. La notizia, in seguito alla divulgazione di verbali della riunione con i soci, è che il manager non percepirà alcun compenso per il suo incarico. Una scelta insolita.Ladei soci:non sarà pagatoNell’assemblea dei soci tenutasi a fine ottobre, gli azionisti diSrl hanno deliberato all’unanimità la nomina di Claudiocome amministratore unico. La sua esperienza e competenza sono state ritenute essenziali per avviare una fase di rilancio dell’azienda, che si trova ad affrontare problemi sia economici che reputazionali.Dal verbale dell’assemblea, visionato da Radiocor, emerge però unaparticolare:non riceverà alcuna retribuzione per il suo incarico.