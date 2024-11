Ilgiorno.it - Auto piena di refurtiva, banda di ricettatori tradita dal fanale rotto

Sesto San Giovanni, 18 novembre 2024 – Erano partiti con l’idea di dover rintracciare due ladre di borse e invece si sono trovati a dar la caccia a unadi, che operava in tutto il Nord Italia e in un solo pomeriggio aveva accumulato un bottino di 6mila euro in capi griffati. Il gruppo è stato sgominato dalla polizia locale di Sesto, dopo un’indagine avviata dalla denuncia di un’anziana. L’81enne si trovava in una pasticceria, quando si è accorta che due donne le avevano sottratto la borsa. Senza perdere lucidità, ha allertato una pattuglia che era in servizio per perlustrare il territorio. Le indagini sono state condotte dal nucleo operativo di polizia giudiziaria del comando sestese. A tradire le malviventi è stata una luce di posizione mal funzionante dell’utilitaria.