Abbandonano 52 tonnellate di rifiuti | individuati e denunciati dalla Finanza

SIENA –52diGuardia di. Una pattuglia del comando provinciale della Guardia didi Siena ha seguito nottetempo un furgone con a bordo due soggetti di nazionalità cinese i quali, giunti in località Acquacalda del comune di Siena, stavano scaricando dal furgone numerosi sacchi di grandi dimensioni, gettandoli nei cassonetti della raccolta differenziata dei.Uno dei soggetti era irregolare sul territorio nazionale e il contenuto dei sacchi era costituito da scarti di lavorazioni tessili e l’automezzo, riconducibile ad un imprenditore cinese operante nel settore delle confezioni tessili, trasportava 50 colli per un peso complessivo di 4360 chili. A fronte dell’ipotesi del reato di trasporto e abbandono non autorizzato di, sono stati sequestrati il furgone ed il relativo carico eall’autorità giudiziaria i due trasportatori, oltre al titolare dell’impresa a carico del quale è stata anche ipotizzato il reato di impiego di manodopera clandestina.