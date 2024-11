Anteprima24.it - Una Miwa grintosa conquista la vittoria contro Molfetta: prova di cuore per i sanniti

Tempo di lettura: 2 minutidi grinta e carattere per laEnergia Cestistica Benevento, che fa sua la gara internala Virtus, valevole per la nona giornata di andata del campionato di B Interregionale. I Boars approcciano la gara con grande intensità, mettendo al sicuro i due punti con un terzo quarto ai limiti della perfezione, in cui laha concesso soltanto 6 punti agli avversari. I Boars partono decisi, esprimendo un gioco fluido e spettacolare. Latrova subito un buon vantaggio sull’asse Murolo-Ordine, toccando la doppia cifra di vantaggio a metà quarto con una tripla di Castellitto., d’altro canto, fatica a prendere confidenza con il parquet, risultando poco cinica in fase offensiva. 26-14 il primo parziale. La reazione degli ospiti, però, non tarda ad arrivare.