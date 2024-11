MotoGP Pagelle GP Barcellona 2024 | Bagnaia ci prova e fa il suo Martin si laurea Campione del Mondo

Leggi su Sportface.it

Peccofa il suo in Catalunya e domina l’ultimo GP della stagione, ma questa è la giornata di Jorge, che per la prima volta sideldella categoria. Serviva un miracolo al pilota piemontese per restare sul tetto iridato, che però non è arrivato., consapevole che il titolo era nelle sue mani, doveva solo evitare errori e lo ha fatto egregiamente, piazzandosi sin dalla prima curva in terza posizione dietro ae Marquez e riuscendo giro dopo giro ad aumentare il gap sugli inseguitori in modo da non ritrovarsi nella mischia.ORDINE DI ARRIVOLA CLASSIFICA PILOTI FINALELEDELLA SPRINT DIJorge, voto 10Si dice che sbagliando si impara, ed è evidente come il pilota della Pramac abbia decisamente imparato dagli errori commessi sul finale della scorsa stagione.