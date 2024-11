Quotidiano.net - Massiccio attacco russo in Ucraina: colpita Kiev. “Blackout nella capitale e in tre regioni”. La Polonia fa decollare i caccia

Roma, 17 novembre 2024 –missilistico questa mattina della Russia sull’: raid diretti in particolare contro le infrastrutture energetiche. L'agenzia Unian, citando il sito Dtek, ha riferito che, sulla scia degli attacchi, sono anche stati provocati deid'emergenza "in una serie di aree". I, oltre "alla regione di, hanno interessato il Donetsk e in direzione di Ukrenergo". "Nello spazio aereo ucraino – ha aggiunto Unian – sono stati individuati contemporaneamente 45 missili". L'Aeronautica Militare ha precisato che i lanci di missili da bombardieri strategici russi sono iniziati alle 5.42. Nell', Mosca ha lanciato pure razzi ipersonici Kinzhal. Anche la zona diè stata, secondo quanto riferito dal sindaco Vitaliy Klitschko.