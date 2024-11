Calciomercato.it - Kvaratskhelia al posto di Thuram: pagano la clausola

Leggi su Calciomercato.it

Intreccio di calciomercato con protagonisti l’esterno del Napoli e l’attaccante dell’Inter. Ecco tutti i dettagliSi prevede un calciomercato estivo scoppiettante, come accaduto spesso con gli attaccanti assoluti o quasi protagonisti. In questo caso di Serie A, con il possibile intreccio tra l’Inter e il Napoli. Tra Marcuse Kvicha.Nienteladi(LaPresse) – calciomercato.itEntrambi potrebbero salutare la Serie A al termine della stagione. Il nerazzurro ha unarisolutiva da 85 milioni di euro, il secondo vuole se non pretende che venga inserita nel nuovo contratto. La trattativa con De Laurentiis sta andando per le lunghe, e proprio il temastarebbe rallentando l’arrivo della fumata bianca.Stando alle ultime indiscrezioni, il georgiano la vuole a una cifra relativamente bassa.