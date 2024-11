Oasport.it - Italia-Ungheria oggi, Europei femminili curling 2024: orario, programma, tv, streaming

Leggi su Oasport.it

Unite verso l’obiettivo., domenica 17 novembre, la Nazionalena difemminile disputerà la terza partita valida per il Round Robin dei Campionati, rassegna in scena sul ghiaccio di Lohja, in Finlandia. Le nostre ragazze nello specifico affronteranno l’alle ore 13:00.Non sarà certamente un impegno banale per il team capitanato da Stefania Constantini, reduce da un day-1 estremamente positivo. Le azzurre si sono infatti imposte senza patemi contro la Lituania per 11-4, vincendo poi con qualche difficoltà in più anche la seconda partita, dove hanno batutto la Turchia per 7-11,Una terza vittoria permetterebbe alle nostre ragazze di rimanere a punteggio pieno non compromettendo un cammino continentale che si preannuncia avvincente. Ricordiamo infatti che l’obiettivo dell’femminile è quello di migliorare il secondo posto dello scorso anno, andandosi a prendere dunque la medaglia d’oro.