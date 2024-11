Romadailynews.it - Favola della domenica – Il tempo

C’era una volta una ragazza di nome Brigitta che abitava in alta montagna. Per molti mesi non poteva scendere a valle per vianeve.Spesso, si fermava davanti alla finestrasua camera per guardare il paesaggio. Con la fantasia, si recava in città oppure in un luogo di mare, o in un campo baciato dal sole.Ma quel giorno avvenne qualcosa di straordinario. Come una porta dimensionale, la finestra permise alla giovane di passare la soglia del. Arrivò in un altro luogo e in un altro secolo.‘Sono sicura di essere nel Medioevo’ pensò. Infatti, si trovava nei pressi di un castello. Dei guerrieri erano a guardia del ponte levatoio. Lei era una donna del popolo, figlia di un guaritore.Un giovane brillante e ben vestito le si accostò: “Vieni a lavorare con me, ragazza. Ho bisogno di un’assistente.