Castagne in padella | i trucchi infallibili per renderle morbidissime

Lesono le regine d’autunno: proviamo a prepararle in, faremo in un lampo.Per evitare che risultino un po’ troppo asciutte e stoppose, possiamo mettere in atto alcuni trucchetti che ci garantiranno un risultato morbidissimo e succoso.Prima di cuocerle, incidiamole e lasciamole in ammollo in acqua fredda per favorire il distacco della pellicina interna che avvolge il frutto.Dopo un riposo di almeno mezz’ora, potremo finalmente cucinarle in una pentola antiaderente, senza condimento con un goccio di acqua. Solo alla fine, dovremo aggiungere una noce di burro e una presa di sale per completare l’opera.A questo punto possiamo servirle come snack o dopo cena per proseguire le nostre chiacchierate in famiglia intorno alla tavola. Ci accorgeremo che saranno facilissime da sbucciare, tenere e super saporite.