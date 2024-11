Basket Serie A 2024 2025 | Trento non si ferma ok Virtus e Brescia

Leggi su Sportface.it

Ottava giornata di regular season diA.resta imbattuta e piega Pistoia in trasferta. Trapani continua a sorprendere e passa a Trieste. Bologna enon sbagliano contro Sassari e Tortona. Napoli non riesce a sbloccarsiRISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON(8-0) non sie passa anche a Pistoia (3-5) 92-88. Partita punto a punto con la squadra di Galbiati che è salita di colpi nell’ultimo quarto mettendo in fila l’ottava vittoria in campionato. Domina il parquet l’ex Houston Rockets e Golden State Warriors Anthony Lamb. Lo statunitense chiude con 27 punti, 5 rimbalzi e 4 assist. Bene anche Ford (21 punti+3 assist) e Cale (16 punti+3 rimbalzi). Non bastano a Pistoia i 29 punti, con 6 rimbalzi e 9 assist, di Christon e la doppia doppia di Rowan (17 punti+11 rimbalzi) per evitare la seconda sconfitta consecutiva.