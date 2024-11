Un morto e diversi ricoveri dopo il McDonald’s allarme negli Usa Tutta colpa di un panino

Leggi su Caffeinamagazine.it

La scorsa settimana, la catena di fast food più popolare al mondo, è stata bersaglio di un’allerta sulla sicurezza su alcuni panini, potenzialmente responsabili di un’epidemia di Escherichia coli. Come riportato in precedenza dalla rivista Food & Wine, erano state segnalate circa 50 casi, tra cui 10ospedalieri e un decesso collegati all’epidemia.Al 24 ottobre, quel numero è salito a 75 malattia, oggi si stima che siano arrivati quasi a 100, con due clienti del noto fast food che hanno sviluppato “sindrome uremica emolitica, una grave condizione che può causare insufficienza renale”, ha riportato la Food and Drug Administration (FDA) e un decesso. Ilè stato ritirato dal mercato ed è stato reintrodottoalcune modifiche. Da ora in poi saranno serviti con un elemento mancante nel menu: le cipolle.