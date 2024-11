Ilrestodelcarlino.it - Sportello informa famiglia, un aiuto per il territorio

Dallo scorso 7 novembre anche a Monte Urano è attivo lo, con apertura al pubblico presta ogni primo e terzo giovedì del mese dalle ore 16 alle ore 19. Si tratta di un servizio aperto alla cittadinanza per consulenze legali, consulenze psicologiche, ma anche orientamento lavorativo,zioni sui servizi dele tutta la normativa in materia di agevolazioni alle famiglie. Una iniziativa che nasce insieme all’Ambito Territoriale XX, con l’ambito territoriale sociale e della Regione Marche. Per il lavoro si potranno ottenere indicazioni in merito ai corsi di formazione, alle offerte di lavoro e ai percorsi di inserimento professionale o percorsi di studio e formazione personalizzati. La consulenza legale offerta riguarda il diritto diin ogni suo aspetto chiave ma anche sul diritto al lavoro e sulle problematiche giuridiche che in genere investono la