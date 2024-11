Secoloditalia.it - Quel gesto della P38 a Torino fa paura. Feltri: “Sinistra violenta, tira aria da anni di piombo”

«Cosa sarebbe accaduto se ad essere esposte inmodo e con quei termini fossero state le immagini di Boldrini, Schlein e Fratoi? Si sarebbe parlato di allarme fascismo»: lo sottolinea Vittorio, denunciando la deriva delle manifestazioni di piazza contro il governo, in particolare a, dove è comparso anche l’agghiaccianteP38.«Insomma – scrivesul Giornale – se ad essere vigliaccamente presi di mira sono esponenti di destra, allora è tutto opportuno. Se ad essere colpiti sono esponenti di, allora è fascismo, perché diffuso è il pregiudizio che chi si dichiara antifascista non possa essere fascista e che chi è reputato “fascista” in quanto di centrodestra non possa essere vittima di violenza squadrista. Questaè sempre più fascista,e intollerante.