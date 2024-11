Dailymilan.it - Panchina Milan, Carlo Pellegatti: Luciano Spalletti non è solo il mio desiderio

e ildi vedereinalnel 2026 alla guida dei rossoneri: ecco cosa ha dichiarato.Il, dopo aver dato l’addio a Stefano Pioli, si è affidata alle sapienti doti di mister Fonseca. La squadra è ormai guidata dal tecnico già da giugno 2024. Il tecnico portoghese con ilha un contratto triennale da 2,5 milioni di euro annui.Ma c’è qualcuno che vorrebbe vedere alla guida dei rossoneri l’attuale Ct della nazionale, giornalista e tifoso rossonero, in un video su Youtube ha dichiarato che sarebbe un suovederealla guida delnel 2026, ma il come non se lo spiega.si augura chepossa essere inguidando i rossoneri: le dichiarazioni View this post on InstagramA post shared by(@non èil mioLEGGI ANCHE Calciomercato: Davide Calabria come Romagnoli perde la fascia da capitano e va verso l’addioIldel giornalistaè quello di vedere sullarossonera il tecnico della nazionale italiana nel 2026.