Lanazione.it - Nuovi grattacapo per la mensa. Farfalline nel passato di ceci. Scatta il protocollo di sicurezza

Prato, 16 novembre 2024 – Nuova gatta da pelare per le mense comunali. Dopo le proteste che hanno portato l’amministrazione a sanzionare una delle ditte che si occupa delle refezione scolastica, ecco che ieri sono rimasti senza primo piatto i bambini che frequentano la scuola primaria Le Fonti alle Badie. Neldiprevisto dal menù, sono state trovate delleche di fatto hanno impedito di dare il cibo agli alunni. A lanciare l’allarme è stata una delle sporzionatrici che si è accorta per tempo dei corpi estranei presenti nel contenitore arrivato dall’azienda che produce i pasti. E’ stata così bloccato la distribuzione del primo piatto che è stato sostituito con pane e olio seguito dalle mozzarelle come previsto appunto dal menu del giorno. È successo ieri, ultimo giorno didella settimana, durante il turno dei bambini più grandi della primaria Le Fonti.