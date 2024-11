Lanazione.it - Neonati prematuri: la giornata mondiale. A Villa Severi domani giochi e spettacoli

Leggi su Lanazione.it

AREZZO "Accesso a cure di qualità ovunque". È il claim lanciato per ladellatà 2024 che ogni anno, nel mondo, si celebra il 17 novembre. Un neonato su 10 nasce prematuro e ogni anno nel mondo sono oltre 13 milioni i bambini che nascono, 25 mila dei quali in Italia. Si tratta di bambini venuti alla luce prima delle 37 settimane di gestazione. Il messaggio che Asl Toscana Sud Est e il dipartimento Materno infantile vogliono lanciare per l’edizione 2024 dellaè che "ogni bambino, indipendentemente da dove nasce, ha diritto alle migliori cure possibili, con la vicinanza della sua famiglia". Ad Arezzo, aalle 16,30 è in programma uno spettacolo di burattini e una serie didedicato alle famiglie dei, organizzato dal Comitato aretino neonatologia Aps con la collaborazione di Cuore di Maglia, La Tribù dei Nasi Rossi e l’associazione Latte di Mamma.