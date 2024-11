Gaeta.it - Napoli: scoperta pistola clandestina in perquisizione dei Carabinieri

In un'operazione condotta daidi, le forze dell'ordine hanno trovato unadurante unain una palazzina situata in vicoletto Zuroli. Questo intervento si inserisce nel quadro più ampio dei controlli volti a garantire la sicurezza pubblica e a combattere la criminalità nella zona. L'arma, con matricola abrasa, aveva tre cartucce calibro 6,35 mm, evidenziando il potenziale rischio che questo ritrovamento avrebbe potuto generare nella comunità locale.Lae il ritrovamentoI militari del nucleo investigativo dihanno eseguito laa seguito di indagini mirate, che presupponevano la presenza di elementi illeciti nell'area. L'attenzione specifica deisi è focalizzata su un vano ascensore all'interno dello stabile, dove è stata rinvenuta laavvolta in un panno.