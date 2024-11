Napoli insegnante di sostegno aggredita a scuola | insulti e botte alla docente il blitz di una trentina di genitori

Leggi su Open.online

Unadi, papà e mamme, hanno fatto irruzione giovedì 14 novembre nell’istituto Salvati di Scanzano, a Castellammare di Stabia nel Napoletano. Erano le 10.30 del mattino, nelle classi circa 140 studenti dellamedia. E che hanno sentito le urla degli adulti per i corridoi, poi l’aggressione a unadi. Solo l’intervento dei carabinieri ha evitato il peggio, ma laè comunque stata colpita più volte ed è stata ricoverata con un trauma cranico. Non è stata l’unica ad avere la peggio. Anche la dirigente scolastica, intervenuta in un primo momento per calmare ie tentare di farli desistere, è rimasta coinvolta nella rissa. Asono arrivati anche idell’insegnate per portarla via, ma il padre è stato a sua volta aggredito e ha rimediato una frattura del polso.