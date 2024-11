Ilfattoquotidiano.it - Moto GP, Bagnaia spera ancora: vince la Sprint Race di Barcellona e tiene aperto il Mondiale. Sarà decisiva la gara di domenica

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Peccoladivivo ildellaGp. Il pilota Ducati ha chiuso davanti a Bastianini e Martin, così ora il madrileno ha un vantaggio di 19 punti sul rivale e avrà bisogno di conquistare 7 punti per laurearsi campione (9° posto in caso di vittoria di). La resa dei conti nell’ultimastagionale di17 novembre alle ore 14.lotterà dunque fino alla fine. Dopo la pre-qualifica di venerdì, il numero 1 della Ducati si era guadagnato anche la pole position (la sesta di quest’anno, la 24esima inGP) nelle qualifiche del Gran Premio di, ultimo circuito della stagione che decreterà il prossimo campione del mondo.Per momento, il campione piemontese non ha sbagliato nulla, riuscendo a mostrare una calma invidiabile, mentre Martin, concentrato come mai prima d’ora, un pizzico di tensione continua ad accusarla.