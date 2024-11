Martina Ha Colori | un pomeriggio dedicato all’arte alla cultura e all’inclusione

Tarantinitime.it - Martina (H)a Colori: un pomeriggio dedicato all’arte, alla cultura e all’inclusione

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoL’evento “(H)a” è un’opportunità per immergersi nell’arte e nelladella città, in un’atmosfera di inclusione e partecipazione.L’iniziativa, patrocinata dall’Amministrazione Comunale diFranca, è sostenuta dal Ministero dellae dall’Unione Europea, grazielinea di finanziamento del PNRR M1C3 – Misura 1 – Investimento 1.2, “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazionenei musei e luoghi dellaprivati”, di cui è stata destinataria la Biblioteca comunale diFranca.All’iniziativa parteciperanno i bambini della scuola materna e le associazioni AMAR Down e Unitalsi diFranca.Le autrici martinesi Anna Laura Zizzi e Antonella Colucci ci condurranno in un viaggio illustrato tra i vicoli della città, presentando il loro nuovo libro.