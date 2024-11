Linkiesta.it - L’esperimento fallito di Radio Kraków mostra i limiti dell’IA nel giornalismo

Leggi su Linkiesta.it

Lo scorso mese unapubblica polacca,, ha interrotto una sperimentazione iniziata da meno di una settimana: un canale completamente gestito dall’intelligenza artificiale (IA).era stato annunciato come «la prima stazionecreata quasi interamente dall’IA» ed era stato deliberatamente concepito per attrarre utenti della Generazione Z (i nati tra 1997 e 2012). Nell’idea dei suoi iniziatori, il progetto avrebbe dovuto durare tre mesi. È stato deciso, tuttavia, di sospenderlo dopo che gli speaker del canale (anche loro tre avatar creati dall’IA) hanno trasmesso un’intervista con la poetessa Wis?awa Szymborska, vincitrice del Premio Nobel per la Letteratura nel 1996 e scomparsa nel 2012. La trasmissione aveva anche in calendario un’intervista con Józef Pi?sudski, autocrate ed eroe nazionale che governò la Polonia per gran parte del periodo interbellico, per il giorno dell’Indipendenza della Polonia (11 novembre).