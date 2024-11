Quifinanza.it - L’AgCom si scontra sul tema Piracy Shield: ecco perché

Leggi su Quifinanza.it

Spaccatura all’interno di AgCom. Elena Giomi, uno dei quattro commissari, ha attaccato il presidente Giacomo Lasorella per le dichiarazioni da lui rilasciate durante l’audizione in Commissione Cultura alla Camera sul.AgCom: i motivi dello scontro“Mi trovo di nuovo a dover mettere in trasparenza la mia posizione sulla piattaformae a prendere le distanze dalle dichiarazioni rilasciate dal Presidente di Agcom in audizione presso la commissione Cultura della Camera dei Deputati, dichiarazioni peraltro mai discusse e tanto meno condivise con il resto del Consiglio Agcom, che il Presidente può rappresentare ma non certo sostituire”, si legge in un post su Linkedin di Giomi.Ma quali sono i motivi del litigio? Secondo Giomi, contrariamente a quanto dichiarato dal Presidente di AgCom, la reingegnerizzazione della piattaforma non è stata motivata da esigenze di ottimizzazione o adattamento tecnologico, bensì dalla presenza di un elevato numero di errori sistici che contravvenivano alle normative vigenti.