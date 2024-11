Panorama.it - Il grande business (poco capito) dei rottami ferrosi

Il recupero degli scarti nei processi di produzione, grazie all’altissima riciclabilità dell’acciaio, consente all’industria siderurgica di entrare di diritto nel circolo virtuoso dell’economia circolare, un passaggio fondamentale per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 secondo l’agenda Ue. Il riciclo può essere ripetuto infinite volte senza perdere nessuna delle proprietà originarie. Questo prodotto quindi non viene mai consumato, ma continuamente trasformato e ciò lo rende un materiale permanente, concetto questo alla base dell’economia circolare. L’acciaio prodotto da materiale di riciclo come macchinari, veicoli, costruzioni e imballaggi è in tutto e per tutto simile al «nuovo». Inoltre, siccome per questa trasformazione si usa l’elettricità, è un prodotto anche molto rispettoso dell’ambiente.