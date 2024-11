361magazine.com - Grande Fratello, chiesta la squalifica per Lorenzo: il motivo

Leggi su 361magazine.com

laperSpolverato: ecco ile cosa sta accadendo fuori dalla Casa, le frasiSpolverato nei confronti di Javier Martinez hanno spiazzato i telespettatori e fan del reality show.da diverse settimane si ritrova in Casa ad affrontare innumerevoli confronti e scontri tra inquilini e soprattutto con Helena e Shaila.Leggi anche Sanremo 2025, arriveranno due rapper super chiacchierati? L’indiscrezioneEcco cosa è emerso dal web:laStando a quanto riporta Novella2000: “Alcuni fan hanno infatti iniziato a chiedere ladiSpolverato dale su X è entrato in tendenza l’hashtag #Fuori”.proprio nelle ultime ore sfogandosi in Casa con diversi inquilini si è esposto su Javier con frasi che hanno lasciato tutti senza parole.